Kunstdéjeuner 16 mars et 4 avril La Kunsthalle Mulhouse

Pendant la pause méridienne, La Kunsthalle propose une visite commentée de l’exposition “Alchimia Nova”, suivie d’un déjeuner pour poursuivre les échanges en toute convivialité.

La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{“link”: “mailto:kunsthalle@mulhouse.fr”}]

Depuis plus de 15 ans, Anne Marie Maes s’intéresse aux réseaux organiques et aux relations symbiotiques entre les organismes vivants – notamment les plantes, bactéries et champignons. Alchimia Nova est une exposition vivante et évolutive composée d’œuvres créées à partir d’éléments végétaux et de micro-organismes. Pour son projet mulhousien, l’artiste poursuit ses investigations dans le cadre d’une résidence de recherche autour des micro-organismes comme mediums de création et s’intéresse, plus particulièrement, à ce que lui offrent les terres alsaciennes pour créer des œuvres inédites en collaboration avec une équipe de microbiologistes du CNRS – Université de Strasbourg. Suite à de nombreuses cueillettes, Anne Marie Maes élabore une palette de couleurs caractéristique de la région grâce aux pigments obtenus par extraction ou décoction de plantes sauvages, champignons et bactéries du sol.

Événement en partenariat avec l’association ÉPICES.

Participation au repas 10€, sur inscription au 03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr



Vue de l’exposition “Alchimia Nova”, Anne Marie Maes, 2023 © La Kunsthalle Mulhouse – photo : J-J Delattre