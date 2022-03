La Kora d’hier et d’aujourd’hui: rencontre avec Simon Winsé MEG, 5 avril 2022, Genève.

La Kora d’hier et d’aujourd’hui: rencontre avec Simon Winsé

MEG, le mardi 5 avril à 17:00

Dans le cadre de sa venue à Genève pour deux semaines de rencontres et d’échanges autour de l’ouvrage et de la pièce «Traces, discours aux nations africaine», organisées par la Licra Genève, le MEG a l’honneur de recevoir le 5 avril 2022 Simon Winsé, musicien, compositeur et chanteur. Instrument de musique de prédilection du musicien Simon Winsé, la Kora est un instrument de musique traditionnel d’Afrique de l’ouest. A travers cet instrument, la notion de de circulation des musiques traditionnelles et les questions d’appropriation culturelle musicale seront abordées. A la fois espace de discussion et d’écoute, cette rencontre aura aussi pour but de discuter de la relation du musicien burkinabé avec le répertoire traditionnel des griots. Cette rencontre se déroulera en français et dans la limite des places disponibles. Retransmis en direct sur les chaînes YouTube et Facebook du MEG. ### Intervenant-e-s : **Simon Winsé** : musicien multi-instrumentiste (kora, n’goni, arc à bouche, flûte peul), compositeur et chanteur. Son univers musical se nourrit du jazz fusion, du blues, du rock et de la musique traditionnelle du pays San au nord-ouest du Burkina Faso, dont il est originaire. C’est au sein de son village natal que Simon Winsé, enfant, apprendra à jouer de l’arc à bouche. Simon Winsé est imprégné de la culture traditionnelle Samo, et veille à sa survie. Conscient des richesses du patrimoine musical de son ethnie, Simon est bien décidé à les valoriser et à réhabiliter l’arc à bouche. Résolument tourné vers l’interculturalité et la modernité, Simon révèle son écriture poétique avec des textes qui résonnent comme autant de contes philosophiques. En ressuscitant avec noblesse le patrimoine de la culture Samo, Simon démontre qu’instruments traditionnels africains et musiques actuelles ne sont pas antinomiques. **Madeleine Leclair** : conservatrice responsable du département d’ethnomusicologie du MEG. Une journée organisée par la Licra-Genève en coréalisation avec le MEG, soutenue par le Service de lutte contre le racisme, la République et Canton de Genève (Programme d’Intégration Cantonal), la Ville de Genève (département des finances, de l’environnement et du logement ; département de la cohésion sociale ; service Agenda 21), la Fondation Leenaards, le Fonds culturel Sud. En coréalisation avec l’Université de Genève. En partenariat avec la Librairie Payot.

CHF 0.-

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T17:00:00 2022-04-05T18:00:00