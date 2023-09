Repair fringues La Konk Créative Concarneau Catégories d’Évènement: Concarneau

Repair fringues Samedi 21 octobre, 14h00 La Konk Créative Apportez vos pulls, pantalons, chaussettes ou autres accessoires textiles abîmés, troués ou décousus : nous les réparons ensemble avec diverses techniques de reprisage-raccommodage, patchs et/ou broderie. La Konk Créative 21 rue Jules Ferry 29900 Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne

