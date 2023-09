Cet évènement est passé Causerie sur le patrimoine et la mémoire du Passage-Lanriec La Konk Créative Concarneau Catégories d’Évènement: Concarneau

Finistère Causerie sur le patrimoine et la mémoire du Passage-Lanriec La Konk Créative Concarneau, 16 septembre 2023, Concarneau. Causerie sur le patrimoine et la mémoire du Passage-Lanriec Samedi 16 septembre, 16h00 La Konk Créative Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez échanger sur l’histoire du quartier du Passage-Lanriec. L’occasion, entre autres, d’en savoir plus sur la maison située au 21 rue Jules Ferry, ancienne épicerie des sœurs Moullec dans les années 1940-1950 et qui abrite désormais le tiers-lieu La Konk Créative. Les échanges seront ponctués par quelques contes sur le thème du patrimoine. La Konk Créative 21 rue Jules Ferry 29900 Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 0766895979 https://www.lakonkcreative.bzh/ https://www.facebook.com/lakonkcreative La Konk Créative, c’est : un tiers-lieu collaboratif dédié à la culture, à l’art, aux loisirs créatifs et au DIY,

un espace de travail, d’échanges, d’entraide et de partage de savoir-faire, ouvert à tous,

un réseau générateur de liens pour tous les artisans et professionnels de la création locaux. arrêt de bus à 20m, accès PMR Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 Dessin de Pierre Tourmen Détails Catégories d’Évènement: Concarneau, Finistère Autres Lieu La Konk Créative Adresse 21 rue Jules Ferry 29900 Concarneau Ville Concarneau Departement Finistère Lieu Ville La Konk Créative Concarneau latitude longitude 47.871967;-3.906888

La Konk Créative Concarneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concarneau/