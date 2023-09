Démonstration de dentelle aux fuseaux La Konk Créative Concarneau, 16 septembre 2023, Concarneau.

Démonstration de dentelle aux fuseaux Samedi 16 septembre, 14h00 La Konk Créative

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la dentelle aux fuseaux avec la créatrice Nathalie Lapczynski.Technique traditionnelle de la passementerie, la dentelle au fuseaux permet de réaliser à la main des pièces délicates telles que des napperons, mouchoirs, broderies aux motifs élaborés à partir de fils de lin, de coton ou de soie, enroulés sur des fuseaux. Suite à cette démonstration, il sera ensuite possible de s’inscrire pour un cycle d’initiation ultérieure à La Konk Créative.

La Konk Créative 21 rue Jules Ferry 29900 Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 0766895979 https://www.lakonkcreative.bzh/ https://www.facebook.com/lakonkcreative La Konk Créative, c’est :

un tiers-lieu collaboratif dédié à la culture, à l’art, aux loisirs créatifs et au DIY,

un espace de travail, d’échanges, d’entraide et de partage de savoir-faire, ouvert à tous,

un réseau générateur de liens pour tous les artisans et professionnels de la création locaux. arrêt de bus à 20m, accès PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Nathalie Lapczynski