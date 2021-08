la KOH LO UMO camping commune de le Martinet, 16 août 2021, Beauvais.

la KOH LO UMO

du lundi 16 août au vendredi 20 août à camping commune de le Martinet

La crise sanitaire que nous venons de traverser accompagnée des mesures gouvernementales avec un protocole sanitaire à appliquer dans le cadre de la vie en collectivité nous a emmené à repenser notre action. En effet, au cours de ce confinement, accompagnée de certaines associations comme l’UMO de JB FOUQUE, l’APIS a mis en place de l’aide alimentaire d’urgence COVID-19. Les familles ont eu à apprendre à vivre ensemble sans discontinuité, en assurant des missions d’encadrement, d’éducation et d’enseignement que ces parents ne sont pas habitués à porter seuls. La contrainte à l’isolement et l’inactivité peut être facteur de tensions au sein des foyers, et appelle au grand air. La remobilisation des jeunes doit être dynamique pour retrouver l’adhésion et la motivation de chacun d’entre eux. Nous avons donc eu l’opportunité d’échanger, cela nous a permis de nous projeter sur les besoins et demandes qui feront suite à cette crise et ce que nous pourrions mettre en place sur la période estivale 2021. Nous avons donc pris la décision de modifier ce séjour LA KOHLO pour un public plus âgés qu’habituellement et mixés avec les bénéficiaires du dispositif de l’UMO. Les objectifs opérationnels : – Apprendre à travailler de façon individuelle et collective, impulser une dynamique coopérative de groupe et sensibiliser au vivre ensemble, l’autonomie et l’éco-citoyenneté, – Agir et œuvrer en tant que citoyen au sein d’une communauté, en étant sensibilisé à ses droits et ses devoirs, Les objectifs d’insertion professionnelle propres au dispositif UMO (prise en charge globale dans le cadre de l’accompagnement autour du projet professionnel en vue d’une inclusion dans un parcours de formation ou vers un emploi). Le séjour : Durant 6 jours, les jeunes vont pouvoir découvrir d’autres paysages que celui de leur quartier. Ce séjour est basé sur la thématique du chantier éducatif, il permettra aux jeunes une immersion professionnelle dans un cadre de remobilisation qui inclue une dynamique culturelle et citoyenne. Ce projet est fondé sur un mode coopératif et participatif mais aussi de sensibilisation au respect de l’environnement. Nous proposons aux jeunes issus des quartiers prioritaire (QPV) un séjour qui s’inscrit sur un axe prioritaire : L’insertion sociale et professionnelle des 16-18 ans et répondant aux enjeux transversaux : – La citoyenneté, – Egalité fille-garçon, – Développement durable, – La mixité du public entre l’APIS et l’UMO

50€

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

camping commune de le Martinet le martinet nord 30960 Le Martinet Beauvais Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T08:30:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T18:58:00