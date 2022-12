Colo dans les alpes en breton la kimpina, 15 février 2023, Puy-Saint-André.

Colo dans les alpes en breton 16 – 26 février 2023 la kimpina

Ti ar Vro Gwengamp organise une colo en breton pour des adolescent-e-s dans les Alpes.

la kimpina 8 Rue du Caire, 05100 Puy-Saint-André Puy-Saint-André 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Colo-chantier pour adolescent-e-s à la montagne

Où ? À Briançon, à la frontière entre la France et l’Italie. Nous serons logé-e-s dans un centre d’accueil associatif agréé par jeunesse et sports, la Kimpina.

Comment y va-t-on ? En train.

Avec qui ? 14 3adolescent-e-s entre13 et 17 ans, et 3 animatrices.

Que va-t-on faire ? 16 02Nous partirons de Guingamp le / , pour passer deux jours àParis, et une semaine à Briançon.

Ce séjour sera à la frontière entre la colo et le chantier de jeunes. Nous profiterons de la montagne, de la neige, nous ferons du ski ( ou journées). Nous donnerons également un coup de main au foyer d’accueil des migrant-e-s (le Refuge solidaire)qui arrivent à Briançon après avoir traversé la montagne à pied. Si tu aimes cuisiner,bienvenu-e : nous préparerons à manger avec les migrant-e-s. Et bien sûr tout çadans une ambiance colo : la vie en collectif, les jeux, les veillées…

Combien ça coute ? 570 €+ 30 € d’adhésion à Ti Ar Vro pour un séjour de jours. (Le séjour est déjà aidé financièrement par la Redadeg. il est possible d’obtenir des aidesavec la CAF, JPA jeunesse en plein air, le secours populaire, le lieu de travail des

parents…).

Contact : 02 96 44 27 88



