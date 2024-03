La Kids party Olympique ! Pont-l’Évêque, vendredi 26 avril 2024.

La Kids party Olympique ! Pont-l’Évêque Calvados

Vendredi

Un événement à destination des enfants avec de multiples activités les 26 et 27 avril 2024. Tout au long du weekend, les enfants pourront profiter d’activités ludiques, sportives (année olympique oblige) , de spectacles et de découvertes !

Vendredi 26 avril

11h Escape Game

13h Jeux collectif

15h Spectacle conté Les animaux font leur JO

16h Jeux de danse

Samedi 27 avril

11h Chasse aux trésor

13h Jeux collectif

15h Spectacle Brigitte la poule

16h La mini boom !

Mais aussi pendant les deux jours …

Structure gonflable

Jeux en bois

Jeux de kermesse

Parcours sensoriel

Parcours de motricité

Jeux ancien

Espace détente

Espace pour les tout petits

Jeux géant

Mini-Golf

Atelier créatif

Marché couvert de Pont-l’Évêque.

GRATUIT

Organisé par DJ BOOM Animation avec le soutien de l’UCIA et de la ville de Pont-l’Évêque.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 10:00:00

fin : 2024-04-27 19:00:00

Marché couvert Place Maréchal Foch

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie contact@djboomanimation.com

