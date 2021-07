LA KERMESSE ELECTRONIQUE Bassin de la Maltournée, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Saint-Denis.

Date et horaire exacts : Du 13 au 18 juillet 2021 :

mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche de 14h à 23h59

gratuit

Depuis trois ans la Kermesse Electronique s’installe le temps d’un week-end sur le Bassin de la Maltournée à Saint Denis. Kumquat et le Barboteur proposent pour 2021 : DJ Set, activités, ateliers et bals populaires.

Kumquat et Le Canal Barboteur s’associent pour la 4e édition de La Kermesse Electronique format XXL du samedi 10 au dimanche 18 juillet 2021. Au programme : des concerts, des dj sets, un grand marché vintage, des jeux sportifs, des ateliers, un bar et de la food

Venez profiter des beaux jours sur les berges du canal de Saint-Denis. On vous réserve un beau programme festif, culturel et sportif. Après des mois coincés à la maison, c’est l’occasion de prendre l’air et de se retrouver pour partager de joyeux moments ensemble ‍♀️ ☀️

INFOS PRATIQUES

Bassin de la Maltournée

Ⓜ️ Métro 13 – Saint-Denis Porte de Paris

Suivez le fléchage en sortant du métro

Bassin de la Maltournée Bassin de la Maltournée, Saint-Denis Porte de Paris Saint-Denis 93200

Contact :Canal Barboteur contact@le-barboteur.com https://canal-barboteur.com/ https://www.facebook.com/canalbarboteur

Date complète :

La Kermesse Electronique