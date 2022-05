La kermesse du (bi)centenaire ou la kermesse du futur, 18 juin 2022, .

La kermesse du (bi)centenaire ou la kermesse du futur

2022-06-18 – 2022-06-18

EUR Venez vivre en famille une expérience unique et ludique ! nL’année 2022 fête le centenaire de la création du Département du Territoire de Belfort. Cet évènement est l’occasion de nombreuses festivités et de rencontres dans tout le département. nL’Espace multimédia Gantner propose aux Terrifortains de se projeter en 2122, moment où sera fêté le Bicentenaire du Territoire de Belfort, en les invitant à la kermesse du futur, dans un espace scénographié en intérieur et en extérieur.

lespace@territoiredebelfort.fr +33 3 84 23 59 72 https://www.espacemultimediagantner.cg90.net/fr/?post_type=rendezvous&p=6407

Venez vivre en famille une expérience unique et ludique ! nL’année 2022 fête le centenaire de la création du Département du Territoire de Belfort. Cet évènement est l’occasion de nombreuses festivités et de rencontres dans tout le département. nL’Espace multimédia Gantner propose aux Terrifortains de se projeter en 2122, moment où sera fêté le Bicentenaire du Territoire de Belfort, en les invitant à la kermesse du futur, dans un espace scénographié en intérieur et en extérieur.

dernière mise à jour : 2022-05-13 par