La Kermesse des Dramagouines 88 Ménilmontant Paris, 23 septembre 2023, Paris.

Du samedi 23 septembre 2023 au dimanche 24 septembre 2023 :

dimanche

de 14h00 à 21h00

samedi

de 14h00 à 22h00

.Tout public. gratuit sous condition

Jeux de kermesse détournés, marché de createurs saphiques, ateliers dédiés aux visibilités lesbiennes… Continuons ensemble la lutte contre l’invisibilisation systémique des lesbiennes ! Avec le soutien de la mairie du 20.

APRÈS L’ÉTÉ INDIEN, L’ÉTÉ LESBIEN !

Vous avez adoré renverser symboliquement le patriarcat avec notre chamboule-tout revisité, on vous fabrique maintenant une KERMESSE entière QUEER ET FÉMINISTE ! Samedi 23 et dimanche 24 septembre à partir de 14h, on te donne rdv au 88 Ménilmontant pour t’amuser, t’exprimer, faire des rencontres et gagner des cadeaux de notre partenaires Espace Plaisir !

Jeux de kermesse détournés, marché de createur.ices saphique, ateliers dédiés aux visibilités lesbiennes… Continuons ensemble la lutte contre l’invisibilisation systémique des lesbiennes !

88 Ménilmontant 88 rue de Ménilmontant 75020 Paris

Contact : https://www.instagram.com/lesdramagouines_collectif/ https://www.helloasso.com/associations/les-tornades/evenements/la-kermesse-des-dramagouines

Amélie Manzanal Flyer de la kermesse des Dramagouines