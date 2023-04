La Kermesse de Pâques de la REcyclerie La REcyclerie Paris Catégories d’Évènement: île de France

La Kermesse de Pâques de la REcyclerie La REcyclerie, 8 avril 2023, Paris. Du samedi 08 avril 2023 au lundi 10 avril 2023 :

lundi, samedi, dimanche

de 11h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Au programme de ce week-end ludique et familial : toutes les jeunes pousses sont invitées à parcourir des espaces bucoliques lors des chasses aux œufs, profiter d'activités ludiques en tout genre, découvrir les animaux de la Ferme Urbaine de la REcyclerie ou encore déguster un délicieux brunch de Pâques. LES CHASSES AUX OEUFS

Samedi & dimanche : 15h, 16h & 17h

Venez dénicher au milieu de nos fleurs printanières et sur les quais de la Petite Ceinture, les œufs en chocolat, lors des 6 chasses aux œufs gratuites.

⚠ Uniquement sur inscriptions (lien à venir) LA KERMESSE DE PÂQUES

Samedi, dimanche & lundi en accès libre !

Au programme : diffusion de tutos engagés pour enfants, jeux en bois en libre accès, coloriages, ateliers semis dans des coquilles d’oeufs… Dimanche – 13h à 18h

Volkan, l’apiculteur de la REcyclerie sera présent pour initier à l’apiculture avec un atelier sur les outils de l’apiculture, une ruchette vitrée et une dégustation de miel Un moment tout doux, pour découvrir et prendre part au changement.

Cet événement s’inscrit dans la programmation annuelle de la REcyclerie « La Volonté de Changer »

Contact : programmation@larecyclerie.com INFORMATIONS PRATIQUES

La REcyclerie est une ancienne gare de la Petite Ceinture de Paris, réhabilitée en 2014 en tiers-lieu qui sensibilise toute l’année à l’éco-responsabilité, de manière positive et non culpabilisante. Ce lieu de Sinny&Ooko repose sur 4 piliers : une programmation éco-culturelle de 300 événements par an, un atelier de réparation de petit électroménager, une ferme urbaine de 1000m2 et un café-cantine labellisé 3 écotables. C’est où ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard ⏱Les horaires de la REcyclerie

Lundi – jeudi : 8:00 – 23:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00 La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris Contact : https://fb.me/e/2ui99bwAG https://www.helloasso.com/associations/les-amis-recycleurs-old/evenements/la-kermesse-de-paques-de-la-recyclerie

