La Kermesse de Pâques de la REcyclerie La REcyclerie, 16 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du samedi 16 avril 2022 au lundi 18 avril 2022 :

gratuit

À l’occasion du week-end de Pâques, la REcyclerie donne rendez-vous à toutes les jeunes pousses pour un week-end ludique et familial dans ses extérieurs bucoliques. Dans l’écrin historique et naturel de la Petite Ceinture, parcourez les espaces lors des chasses aux oeufs, découvrez les animaux de la Ferme Urbaine de la REcyclerie, dégustez un délicieux brunch de Pâques ou encore profitez d’activités ludiques en tout genre.

Inscriptions https://www.helloasso.com/associations/les-amis-recycleurs-old/evenements/paques-a-la-recyclerie

À l’occasion du week-end de Pâques, la REcyclerie donne rendez-vous à toutes les jeunes pousses pour un week-end ludique et familial dans ses extérieurs bucoliques.

Dans l’écrin historique et naturel de la Petite Ceinture, parcourez les espaces lors des chasses aux oeufs, découvrez les animaux de la Ferme Urbaine de la REcyclerie, dégustez un délicieux brunch de Pâques ou encore profitez d’activités ludiques en tout genre.

AU PROGRAMME

Chasse aux oeufs

dim. et lun. 15h, 16h et 17h

2 à 10 ans – Inscriptions gratuites et obligatoires

Brunch de Pâques

sam., dim. et lun. 11h à 16h

Pas de réservations – végé, vegan et carné

Diffusion des tutos engagés de la REcyclerie

sam., dim. et lun. : 11h à 17h

réalisé en partenariat avec la Fondation Groupe RATP

✨ […] suite du programme à venir ✨

PASS VACCINAL

Cet évènement est soumis au Pass vaccinal, merci de présenter une des preuves suivantes :

Un certificat de vaccination complet

Un certificat de rétablissement de la Covid-19 de moins de 4 mois

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

Plus d’infos www.larecyclerie.com

’ ̀ ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

?

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 12:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

Programmation : programmation@larecyclerie.com

La REcyclerie 83 bd Ornano Paris 75018

Contact : contact@larecyclerie.com https://fb.me/e/1aJtgsEQR https://www.facebook.com/larecyclerie2/

Date complète :

La REcyclerie