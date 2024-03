La Kermesse de Pâques de la REcyclerie La REcyclerie Paris, samedi 30 mars 2024.

Du samedi 30 mars 2024 au lundi 01 avril 2024 :

.Tout public. gratuit

Le bulletin météo est arrivé ! Une pluie magique d’oeufs en chocolat est annoncée tout le week-end de Pâques, à la REcyclerie.

Au programme de ce week-end familial : toutes les jeunes pousses sont invitées à parcourir des espaces bucoliques lors des chasses aux oeufs et à profiter d’activités ludiques en tout genre !

Jeux en bois de la Maison Bleue, coloriages et une programmation gratuite vous attendent !

LES CHASSES AUX OEUFS

Samedi & dimanche : 15h, 16h & 17h

De 2 à 10 ans

Venez dénicher au milieu de nos fleurs printanières et sur les quais de la Petite Ceinture, les œufs en chocolat, lors des 6 chasses aux œufs gratuites.

MINI MARKET SPECIAL KIDS

Samedi, dimanche & lundi de 11h à 19h

Retrouvez une sélection soignée de vêtements pour enfants et adultes, des 60’s aux 00’s avec Ogre Vintage et Mini Vini Kids

♻️ ATELIER DÉCOUVERTE DU COMPOST

Samedi de 14h à 15h

Découvrez tous les mystères du compost avec Céline de la Ferme Urbaine sous forme de jeux.

DÉCOUVERTE DE L’APICULTURE

Dimanche à 11h30 et à 15h – Durée : 30min

Observez la vie des abeilles à travers une ruchette vitrée et dégustez le miel de la REcyclerie avec Volkan, apiculteur de CityBzz.

INVENTONS NOS CHOUETTES VIES BAS CARBONE

Dimanche de 14h30 à 17h

À partir de 9 ans

Manipulez cartes, ficelles et rubans pour composer l’énorme empreinte carbone de Maxi-Chou et la minuscule empreinte de Mini-Chou.

Une partie de cet événement n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite car il se situe sur les anciens quais qui sont uniquement accessibles par des escaliers. La terrasse et l’ensemble des espaces au rez-de-chaussée sont quant à eux accessibles. Les équipes de la REcyclerie sont sensibilisées à l’accueil de personnes sourdes et mal voyantes. Elles disposent également d’outils pour faciliter la communication. N’hésitez pas à les solliciter pour que des solutions confortables soient mises en place.

La REcyclerie 83, Boulevard Ornano 75018

contact@larecyclerie.com

