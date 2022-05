LA KERMESSE DE L’ARCHEOLOGIE VILLA HUGUET – JEA 2022

2022-06-18 – 2022-06-18 La kermesse de l’archéologie

Le samedi 18 juin de 14:00 à 19:00 et le dimanche 19 juin de 14:00 à 18:00 Une kermesse avec des stands, des ateliers, des animations, des lots à gagner… pour découvrir l’archéologie en s’amusant. Tout au long du week-end, le service archéologie vous propose de découvrir les différentes facettes des métiers de l’archéologie entre recherche, conservation et médiation du patrimoine, autour de jeux et ateliers à la manière des stands d’une kermesse traditionnelle: chamboule tout, archéologie à tâtons, méli-mélo de l’archéo, pêche aux canards, jeu des 7 erreurs… La kermesse de l’archéologie est proposée en partenariat avec les archives municipales et le Quadrant, réseau des bibliothèques de Boulogne-sur-Mer. La kermesse de l’archéologie

