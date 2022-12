La Kemperloise – Marche-course contre le cancer, 4ème édition Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

La Kemperloise – Marche-course contre le cancer, 4ème édition Quimperlé, 11 juin 2023, Quimperlé . La Kemperloise – Marche-course contre le cancer, 4ème édition Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

2023-06-11 09:30:00 – 2023-06-11 13:00:00 Quimperlé

Finistère Deux circuits.

La Quimperloise se veut d’être festive et accessible. galouperien.quimperle@gmail.com +33 6 83 44 06 64 https://www.klikego.com/inscription/la-kemperloise-2022/course-a-pied-running/1642554828270-1?fbclid=IwAR2OqiHtzfsJ0aBQDmn4Jdl50ZHU-CJCtZp1SRte_8JBD6OZtygo426Rx6Q Quimperlé

dernière mise à jour : 2022-12-10 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Place Saint-Michel Quimperlé Finistère Ville Quimperlé lieuville Quimperlé Departement Finistère

Quimperlé Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/

La Kemperloise – Marche-course contre le cancer, 4ème édition Quimperlé 2023-06-11 was last modified: by La Kemperloise – Marche-course contre le cancer, 4ème édition Quimperlé Quimperlé 11 juin 2023 finistère Place Saint-Michel Quimperlé Finistère Quimperlé

Quimperlé Finistère