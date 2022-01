La Kemperloise – Marche-course contre le cancer, 3ème édition Quimperlé, 3 juillet 2022, Quimperlé.

La Kemperloise – Marche-course contre le cancer, 3ème édition Quimperlé

2022-07-03 09:30:00 – 2022-07-03 13:00:00

Quimperlé Finistère

Échauffement de 9h30 à 10h par Open Forme.

Fanfares, zumba, véhicules anciens… Coq-mascotte

Deux circuits : 3 et 6 kilomètres.

La Quimperloise se veut d’être festive et accessible : « Elle sera accessible à tous, même aux poussettes », assure Pierre Dauphin.

Les 1500 premiers participants se verront remettre un tee-shirt jaune et la somme récoltée sera reversée à la Ligue contre le cancer. Les tee-shirts seront à récupérer la veille du départ, sur la place Saint-Michel.

galouperien.quimperle@gmail.com +33 6 83 44 06 64

