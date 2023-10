SHOOK ME LA KAV Saint-Sébastien-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE SHOOK ME LA KAV Saint-Sébastien-sur-Loire, 25 novembre 2023, Saint-Sébastien-sur-Loire. SHOOK ME Samedi 25 novembre, 21h00 LA KAV Shook Me est une machine musicale à remonter le temps ! Une guitare blues, une voix soul, un répertoire intuitif, hybride et électrique mettant à l’honneur les héritages du Negro Spiritual !

Facebook

Vidéo LA KAV 35 rue Marie Curie, 44230 Saint Sébastien sur Loire Saint-Sébastien-sur-Loire 44230 La Fontaine Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/shookme56/?locale=fr_FR »}, {« link »: « https://www.facebook.com/watch/?v=430961434244910&ref=sharing »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00 blues soul Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Autres Lieu LA KAV Adresse 35 rue Marie Curie, 44230 Saint Sébastien sur Loire Ville Saint-Sébastien-sur-Loire Departement Loire-Atlantique Lieu Ville LA KAV Saint-Sébastien-sur-Loire latitude longitude 47.19054;-1.489178

LA KAV Saint-Sébastien-sur-Loire Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sebastien-sur-loire/