La Kauzette Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La Kauzette Le Hasard Ludique, 19 juin 2022, Paris. Le samedi 18 juin 2022

de 23h00 à 06h00

. payant EARLY – 10€ (+ frais de loc) NORMAL – 12€ (+ frais de loc) Sur place : 15€

Toutes les bonnes choses ont une fin ! Après plus d’un an d’événements mettant en avant le travail des femmes dans la musique électronique, nos Kauzettes terminent le voyage avec une date bien particulière. Une fin d’exception au Hasard Ludique le samedi 18 Juin, en compagnie de Charleeps, MZA, Olympe 4000 et la superbe Nite Fleit. House, disco, breakbeat et même techno, le tout mis en image par le tout nouveau Vjing engagé de Consentis. Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) : Leclaire (Paris) (145m)

Contact : https://www.lehasardludique.paris/soiree/2022-05-17/la-kauzette https://www.facebook.com/events/1161989311306216 https://www.facebook.com/events/1161989311306216 https://shotgun.live/fr/events/la-kauzette-au-hasard-ludique

La Kauzette

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Hasard Ludique Adresse 128 Avenue de Saint-Ouen Ville Paris lieuville Le Hasard Ludique Paris Departement Paris

Le Hasard Ludique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La Kauzette Le Hasard Ludique 2022-06-19 was last modified: by La Kauzette Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique 19 juin 2022 Le Hasard Ludique Paris Paris

Paris Paris