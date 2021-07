La Karmassilia w/ Mofak (live) & La Karma Family Coco Velten, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Marseille.

Quasiment un an jour pour jour qu’on attend ce moment Le Talus a clôturé notre première soirée aux sons de Belsunce Breakdown… Pas de hasard, la Karma revient en plein coeur de Belsunce pour signer son retour le 30 juillet dans un lieu emblématique : Coco Velten Ode à la cité phocéenne, une nuit de joie aux rythmes solaires se prépare : la Karmassilia Pour célébrer ce retour d’une Marseille qui se réveille d’une année de sieste, Mofak, le natif de la capitale du Sud dont le groove résonne à l’international vient prendre quartier En plus du son, la création artistique viendra magnifier ce moment grâce aux oeuvres de Tibopapercut et Poppy, entre street-art et paperkraft ——— LINE-UP ——— 18h-20h : La Karma Family (Worldisco set) 20h-21h : Mofak (live) Mofak grandit bercé par les musiques du monde et les sons West Coast, socle de sa culture hip-hop / funk des années 80 pour aller jusqu’à ses ramifications plus contemporaines : le G-funk. Issu, à l’origine, du milieu de la danse où il excelle dans le popping, voilà plus de 10 ans que Mofak joue dans la cour de la musique comme producteur et compositeur. Il joue en live et worldwide en première partie des noms à en faire rêver plus d’un : DJ BattleCat, The Game, Tha DoggPound, P-fun All stars (le groupe de George Clinton), plusieurs fois DJ pour Cadillac Radio (propriété de Snoop Dogg) et bien d’autres encore jusqu’à une collaboration avec IAM à la talk box sur la tournée « L’École du Micro d’Argent » pour le morceau qu’on ne présente plus : « Je danse le MIA ». De retour avec « My Town », son nouvel album ensoleillé aux accents funk et groovy, il n’a pas fini de vous bercer. [https://www.instagram.com/mofakbessis/](https://www.instagram.com/mofakbessis/) [https://www.facebook.com/Mofak.Mofeezy](https://www.facebook.com/Mofak.Mofeezy) 21h-23h : La Karma Family (Worldhouse set) ———— EXPO ———— Tibopapercut Tibo découvre l’art du papier découpé il y a maintenant 10 ans. Il y retrouve une manière parfaite pour satisfaire sa passion pour les arts visuels et son obsession du détail. Désormais, il expose au quatre coins de la région et se fait également connaitre dans la rue grâce à ses vaporisations au sol à l’aide de pochoirs confectionnés par ses soins. Retrouvez son travail sur Instagram : [https://www.instagram.com/tibo.papercut/](https://www.instagram.com/tibo.papercut/) Poppy Artiste provençale vivant au Mexique inspirée par ses voyages et ses racines, Poppy créée des illustrations très graphiques qui, grâce à la finesse du scalpel, se transforment en oeuvres complexes et originales. Retrouvez son travail sur Instagram : [https://www.instagram.com/poppylechatdiseno/](https://www.instagram.com/poppylechatdiseno/) ———— COVID ———— Par respect des règles sanitaires actuelles : – Le port du masque est obligatoire (on veut voir vos plus beaux masques à Coco) – Les gestes barrières sont indispensables ! – La jauge de fréquentations aux événements va être réduite (donc on vous conseille de venir tôt) ——INFOS —— → Entrée libre et gratuite → Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci ! Coco Velten c’est : → Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous → 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux → Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

Entrée libre

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T18:00:00 2021-07-30T23:00:00