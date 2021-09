La Karma Nostra w/ Dub Striker, Grandioso, Charlie, Ferdix, Glutenfree, Clyde & La Karma Family La Place des Canailles (Les Dock Village), 8 octobre 2021, Marseille.

En quittant le Coco Velten on s’est dit qu’on allait se revoir vite, et plus longtemps. La Karma et son clan n’ont qu’une parole : il faut traiter les soirées avec respect C’est pour respecter le son, les gens et les festivités qu’on lance notre belle réunion de famille : la Karma Nostra. Au nom de ceux qui font grandir la famille et qui méritent d’en faire partie Pour donner vie à cette grande sauterie, on a trouvé le bon fief : la Place des Canailles, nouveau bastion des nuits marseillaises. Et pour honorer ce passage, on convie deux nouvelles recrues qui ont déjà fait leur preuve à maintes reprises sur la scène locale : le duo Dub Striker, en mode House Underground 2 salles, 2 ambiances. Le patio pour ceux qui veulent se déhancher en plein air, le vestibule pour les amateurs d’intimité et musiques plus électronisées… Comme ils disent dans le nord : “chacun sa Mafia, chacun sa Mifa” ——— LINE-UP ——— Le Vestibule – Dub Striker (House Underground) [https://soundcloud.com/dub-striker](https://soundcloud.com/dub-striker) – Charlie (House / Tech House) [https://soundcloud.com/charlieguillemot](https://soundcloud.com/charlieguillemot) – Glutenfree (Microhouse) [https://soundcloud.com/yvergniaux](https://soundcloud.com/yvergniaux) – Clyde (House / Techno) [https://soundcloud.com/clydelebonmood](https://soundcloud.com/clydelebonmood) – La Karma Family Le Patio ⛩ – Grandioso (Disco / House) [https://soundcloud.com/solstices_music](https://soundcloud.com/solstices_music) – Ferdix (Disco / Funk / Afrobeat / Deep House) [https://soundcloud.com/ferdix](https://soundcloud.com/ferdix) – La Karma Family ———— FLASH TATTOO ———— Prune, illustratrice et tatoueuse, sera présente pour une session flash de 18h à 21h. Plus d’informations vous seront partagées dans les prochains jours. En attendant, vous pouvez découvrir son travail par ici → [https://www.pruneillustration.com/](https://www.pruneillustration.com/) ———— EXPO ———— + d’infos à venir ———— PASS SANITAIRE ———— Nous sommes dans l’obligation de vous demander la présentation d’un pass sanitaire : certificat de vaccination complète, test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h. Seul un QR Code valide vous garantit l’entrée à l’événement. Vous pourrez présenter votre QR code à l’entrée en version imprimée ou sur téléphone via l’application Tous Anti Covid. Merci pour votre compréhension —— INFOS —— → Entrée libre et gratuite → 6 stands de restauration, 2 bars à cocktails & à vins, bières artisanales → Pas de vestiaires

La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



