Chez Aldo, le samedi 25 septembre à 19:00

LA KAMBA revient enfin sur la scène marseillaise avec deux supers set endiablés pour faire chauffer la piste et bouger les popotins!! Riche de ses nombreuses influences, la cumbia de la kamba est mélangée, chaotique et a tout pour “gozar”. On joue devant le restaurant”chez Aldo” a la Madrague. on tâchera de vous rendre le coucher de Soleil inoubliable !!!!

Gratuit

Chez Aldo 28 Rue Audemar Tibido, 13008 Marseille

2021-09-25T19:00:00 2021-09-25T21:00:00

