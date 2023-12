[Bourse aux livres] La Kafet’Yères Cuverville-sur-Yères, 4 décembre 2023, Cuverville-sur-Yères.

Cuverville-sur-Yères,Seine-Maritime

Bourse aux livres avant les fêtes, pour se faire plaisir ou pour offrir. Livres d’occasion, petits prix. Enfants, jeunesse, jeunes adultes, adultes. Tout genres confondus. Sciences, histoire, cuisine, pêche, mangas… Et bien d’autres !

La boutique éphémère de la kafet’yères est en place également.

Buvette et boissons chaudes sur place..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 20:00:00. .

La Kafet’Yères

Cuverville-sur-Yères 76260 Seine-Maritime Normandie



Book fair before the holidays, for yourself or as a gift. Second-hand books, low prices. Children, youth, young adults, adults. All genres. Science, history, cooking, fishing, manga… And much more!

The ephemeral kafet’yères store is also up and running.

Refreshments and hot drinks on site.

Feria del libro antes de las fiestas, para darse un capricho o hacer un regalo. Libros de segunda mano a precios bajos. Infantiles, juveniles, juveniles, adultos. Todos los géneros. Ciencia, historia, cocina, pesca, mangas… ¡Y mucho más!

También está abierta la tienda temporal kafet’yères.

Bar de refrescos y bebidas calientes in situ.

Vorweihnachtliche Bücherbörse, um sich selbst eine Freude zu machen oder zu verschenken. Gebrauchte Bücher, kleine Preise. Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene. Alle Arten von Büchern. Wissenschaft, Geschichte, Kochen, Angeln, Mangas… Und noch viel mehr!

Der vergängliche Laden der kafet’yères ist ebenfalls eingerichtet.

Getränke und heiße Getränke vor Ort.

