Yvelines Jam Session La KAB’ – MJC La Celle-Saint-Cloud, 1 décembre 2023, La Celle-Saint-Cloud. Jam Session Vendredi 1 décembre, 20h45 La KAB’ – MJC Entrée libre Bœuf musical pour amateurs et professionnels. La scène de la KAB’ est à vous pour jouer des reprises et des standards de jazz, de blues, de reggae, de rock…

Groupe facebook : Le Bœuf de la KAB’ La KAB’ – MJC 70 bis avenue des étangs 78170 La Celle Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud 78170 Yvelines Île-de-France 01 39 18 45 15 https://lakab.org/ https://www.instagram.com/la_kab_mjc;https://www.facebook.com/lakabmjc/ deuxième accès via l’avenue Beauffremont Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

jam session Boeuf James Bihouise

