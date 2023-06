Stage danse africaine La KAB’ – MJC La Celle-Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud Catégories d’Évènement: La Celle-Saint-Cloud

Stage danse africaine Samedi 1 juillet, 14h00 La KAB' – MJC Entrée libre sur inscription (15 places maxi) Avec Jérome Kaboré.

Vous aimez le partage, vous avez envie de vous évader, venez pour un atterrissage en Afrique de l’Ouest et vibrez au rythme du djembé des hommes intègres du Burkina Faso

Tout public, à partir de 8 ans). La KAB' – MJC 70 bis avenue des Étangs 78170 La Celle-Saint-Cloud

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T16:00:00+02:00

