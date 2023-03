Jam Session La Kab’ / La Celle-Saint-Cloud / 78 La Celle-Saint-Cloud Catégories d’Évènement: La Celle-Saint-Cloud

Yvelines

Jam Session La Kab’ / La Celle-Saint-Cloud / 78, 31 mars 2023, La Celle-Saint-Cloud. Jam Session Vendredi 31 mars, 20h45 La Kab’ / La Celle-Saint-Cloud / 78 Entrée libre Boeuf musical pour amateurs et professionnels.

La scène de la KAB’ est à vous pour jouer des reprises et des standards de jazz, de blues, de reggae, de rock… La Kab’ / La Celle-Saint-Cloud / 78 70 bis avenue des étangs la Celle-Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud 78170 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lakab.org/event/jam-session-animee-par-cyrille-vannier-dec22/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T20:45:00+02:00 – 2023-03-31T23:00:00+02:00

2023-03-31T20:45:00+02:00 – 2023-03-31T23:00:00+02:00 Cyrille Vannier Jazz

Détails Catégories d’Évènement: La Celle-Saint-Cloud, Yvelines Autres Lieu La Kab' / La Celle-Saint-Cloud / 78 Adresse 70 bis avenue des étangs la Celle-Saint-Cloud Ville La Celle-Saint-Cloud Departement Yvelines Lieu Ville La Kab' / La Celle-Saint-Cloud / 78 La Celle-Saint-Cloud

La Kab' / La Celle-Saint-Cloud / 78 La Celle-Saint-Cloud Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la celle-saint-cloud/

Jam Session La Kab’ / La Celle-Saint-Cloud / 78 2023-03-31 was last modified: by Jam Session La Kab’ / La Celle-Saint-Cloud / 78 La Kab' / La Celle-Saint-Cloud / 78 31 mars 2023 La Celle-Saint-Cloud La Kab' / La Celle-Saint-Cloud / 78 La Celle-Saint-Cloud

La Celle-Saint-Cloud Yvelines