Animé par MASS et DJ SYT La Kab’ / La Celle-Saint-Cloud / 78 70 bis avenue des étangs la Celle-Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud 78170 Yvelines Île-de-France En partenariat avec la Maison Daniel Fery de Nanterre – 1 morceau / artiste

– Votre instru MP3 sur clé USB

– Inscriptions sur place 19h30

– 1er arrivé / 1er servi

– Freestyle en clôture

2023-02-03T20:00:00+01:00

2023-02-03T23:00:00+01:00

