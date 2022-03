La Jymbalaya fête ses 30 ans Nérac Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Nérac

La Jymbalaya fête ses 30 ans Nérac, 17 septembre 2022, Nérac. La Jymbalaya fête ses 30 ans Place du Foirail Arènes de Nérac Nérac

2022-09-17 19:00:00 – 2022-09-17 02:00:00 Place du Foirail Arènes de Nérac

Nérac Lot-et-Garonne Soirée bandas avec repas, sur réservation, pour les 30 ans de la Jimbalaya. Soirée bandas avec repas, sur réservation, pour les 30 ans de la Jimbalaya. +33 6 78 77 65 24 Soirée bandas avec repas, sur réservation, pour les 30 ans de la Jimbalaya. Place du Foirail Arènes de Nérac Nérac

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Nérac Autres Lieu Nérac Adresse Place du Foirail Arènes de Nérac Ville Nérac lieuville Place du Foirail Arènes de Nérac Nérac Departement Lot-et-Garonne

Nérac Nérac Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nerac/

La Jymbalaya fête ses 30 ans Nérac 2022-09-17 was last modified: by La Jymbalaya fête ses 30 ans Nérac Nérac 17 septembre 2022 Lot-et-Garonne Nérac

Nérac Lot-et-Garonne