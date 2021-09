Cusset Palais de Justice Allier, Cusset La justice ouvre ses portes Palais de Justice Cusset Catégories d’évènement: Allier

Visite d’une heure du tribunal judiciaire de Cusset. 30 personnes par créneau.

Inscriptions préalable avant le 17 sept. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

