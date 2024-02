La justice d’exception sous la Révolution française Faculté de droit et de science politique Rennes, mardi 12 mars 2024.

Organisation scientifique

Tangui Nédélec, doctorant à l’IODE

Présentation

Organisée par l’Association rennaise des historiens du droit (ARHD) avec le soutien de l’axe Théorie et histoire des systèmes juridiques de l’IODE, cette journée d’étude invite à s’interroger sur la notion de justice d’exception et son application sous la période révolutionnaire. Les différentes communications traiteront de sujets aussi variées que la filiation entre la justice d’exception appliquée sous l’Ancien Régime et celle appliquée sous la Révolution française, la justice d’exception en Vendée militaire ou encore du fonctionnement des différents tribunaux révolutionnaires.

Programme

Informations

Lieu

Faculté de droit et de science politique

Salle 405

9 rue Jean Macé

35000 Rennes

Contact : Sandra Blandin

sandra.blandin@univ-rennes.fr

Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, Rennes