La justice climatique en une lettre Hall Rennes, vendredi 22 mars 2024.

Et si la justice climatique commençait par vous ? Donnez votre voix à la campagne internationale World’s youth for climate justice lors d’un atelier d’écriture de lettres et de coloriages destinés à interpeller la Cour internationale de Justice.

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Les Champs Libres

nosfuturs