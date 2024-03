La justice climatique en une lettre Hall Rennes, vendredi 22 mars 2024.

Événement des Champs Libres Vendredi 22 mars, 14h00 1

Du 2024-03-22 14:00 au 2024-03-22 19:00.

Et si la justice climatique commençait par vous ? Donnez votre voix à la campagne internationale World’s youth for climate justice lors d’un atelier d’écriture de lettres et de coloriages destinés à interpeller la Cour internationale de Justice.

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine