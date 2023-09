JEP 2023 – Visite du Centre de tri départemental Allier Tri La Justice Chézy, 16 septembre 2023, Chézy.

Chézy,Allier

Visitez le centre de tri départemental lors des Journées européennes du patrimoine ! Vous découvrirez comment sont triés les déchets pour être recyclés ou valorisés, et vous en apprendrez davantage sur les enjeux de la protection de l’environnement..

La Justice Sictom Nord Allier

Chézy 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Visit the departmental sorting center during the European Heritage Days! Find out how waste is sorted for recycling and recovery, and learn more about the challenges of environmental protection.

Visite el centro de clasificación departamental durante las Jornadas Europeas del Patrimonio Descubra cómo se clasifican los residuos para su reciclado y valorización, y aprenda más sobre los retos que plantea la protección del medio ambiente.

Besuchen Sie das Sortierzentrum des Departements während der Europäischen Tage des Kulturerbes! Sie erfahren, wie Abfälle für das Recycling oder die Wiederverwertung sortiert werden, und Sie lernen mehr über die Herausforderungen des Umweltschutzes.

