Cherbourg-en-Cotentin Manche Imaginez un atelier de réparation automobile dans un théâtre.

Vous y êtes ? Vous sentez l’odeur du cambouis et de la graisse de moteur ?

Les mécanos de la Jurassienne vont réaliser en direct le diagnostic d’une panne auto puis sa surprenante réparation. Nous embarquons au cœur d’un petit garage des années quatre-vingt-dix, avec le père, Camille Goydadin, le fils Claude, les mécanos Ali et Nicolas. L’entreprise n’est pas florissante. Les personnages sont sensibles mais maladroits, pleins d’humanité mais grincheux. Des anti-héros des temps modernes. Le Théâtre Group’ a à cœur de faire vivre, autour d’un moment de performance mécanique précis, des tranches de vie banales mais truculentes. Tout est pour de vrai. Superbes comédiens et vrais mécanos. C’est drôle et extrêmement émouvant. Moteur ! Imaginez un atelier de réparation automobile dans un théâtre.

