La Jungle + Ropoporose

La Jungle + Ropoporose, 22 mai 2022, . La Jungle + Ropoporose

2022-05-22 20:00:00 – 2022-05-22 1ère partie : La Jungle

Un concert de ces deux Belges s’apparente à une expérience presque mystique, où public et artistes s’envolent loin, très loin. Tout le monde se quitte éreinté mais le sourire aux lèvres, convaincu d’avoir vécu quelque chose de spécial. 2e partie : Ciné-concert avec Ropoporose

Premier film de John Carpenter sorti en 1974, Dark Star est une véritable curiosité SF, véhicule vintage de tout le cinéma à venir du réalisateur. Longtemps passé inaperçu, le film est depuis ressorti en salles, notamment à l’occasion du festival Travelling en 1999 et du festival de Cannes en 2000.

Une aventure poussée dans les confins de ses possibles grâce au remaniement musical de sa bande-son par l’immanquable duo familial pop-noise-de-bric-et-de-broc de Vendôme : Ropoporose. 1ère partie : La Jungle

Une aventure poussée dans les confins de ses possibles grâce au remaniement musical de sa bande-son par l'immanquable duo familial pop-noise-de-bric-et-de-broc de Vendôme : Ropoporose.

