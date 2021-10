La Jungle Le Krakatoa, 4 février 2022, Mérignac.

La Jungle

Le Krakatoa, le vendredi 4 février 2022 à 20:30

Jim & Roxie empruntent les codes traditionnels de la noise, s’en réapproprient des bribes et bouclent le tout pour répéter compulsivement des séquences toujours conçues live. Une spontanéité hypnotique et volontairement lancinante, à la limite de l’interminable, qui s’octroiera à l’occasion quelques brèves impulsions doom orientales ou une épique bifurcation métal au beau milieu d’une épopée kraut-rock. Si La Jungle est souvent définie comme un duo math-rock, ses deux noisers préfèrent parler de techno à guitare déflagrante, à batterie frénétique et à Casio pour gamin, sauvage et effrontément dansante. Welcome in the… trance !

