le vendredi 10 juin à 20:30

Accompagnés du collectif parisien Brut Pop – pédagogie musicale et inclusion, les jeunes de l’Institut Médico-Educatif et le groupe La Jungle se rencontreront autour d’une pièce sonore commune, une tentative de collaboration présentée sur la scène de l’Arche pour les FrancoFolies 2022. La soirée se poursuivra avec The Psychotic Monks et des groupes locaux. _Evénement organisé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne_

Entrée payante : 5€, réservation sur :

2022-06-10T20:30:00 2022-06-10T23:59:00

