Animations de Noël La Jumenterie de Jenzat Jenzat Catégories d’Évènement: Allier

Jenzat Animations de Noël La Jumenterie de Jenzat Jenzat, 17 décembre 2023, Jenzat. Jenzat Allier

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 14:00:00

fin : 2023-12-17 Animations famille à cheval, spectacle de noël, visite du Père Noël, concours de pulls de noël, tombola ….

Animations famille à cheval, spectacle de noël, visite du Père Noël, concours de pulls de noël, tombola … EUR.

La Jumenterie de Jenzat Route de Mazerier

Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-12-08 par Office de tourisme Val de Sioule Détails Catégories d’Évènement: Allier, Jenzat Autres Code postal 03800 Lieu La Jumenterie de Jenzat Adresse La Jumenterie de Jenzat Route de Mazerier Ville Jenzat Departement Allier Lieu Ville La Jumenterie de Jenzat Jenzat Latitude 46.154546 Longitude 3.192742 latitude longitude 46.154546;3.192742

La Jumenterie de Jenzat Jenzat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jenzat/