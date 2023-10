Chasse aux sorcières La Jumenterie de Jenzat Jenzat, 4 novembre 2023, Jenzat.

Jenzat,Allier

La Jumenterie de Jenzat vous accueille pour sa journée spéciale HALLOWEEN ! Découvrir le poney, s’amuser et récolter des bonbons..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

La Jumenterie de Jenzat Route de Mazerier

Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Jumenterie de Jenzat welcomes you to its special HALLOWEEN day! Discover the pony, have fun and collect sweets.

¡La Jumenterie de Jenzat te da la bienvenida a su jornada especial HALLOWEEN! Descubre el poni, diviértete y colecciona caramelos.

Die Jenzat Jumenterie empfängt Sie zu ihrem speziellen HALLOWEEN-Tag! Entdecken Sie das Ponyreiten, haben Sie Spaß und sammeln Sie Süßigkeiten.

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de tourisme Val de Sioule