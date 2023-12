Atelier numérique : « Reine du codage » La julienne Plan-les-Ouates Catégorie d’Évènement: Plan-les-Ouates Atelier numérique : « Reine du codage » La julienne Plan-les-Ouates, 27 mars 2024, Plan-les-Ouates. Atelier numérique : « Reine du codage » Mercredi 27 mars 2024, 14h30 La julienne CHF 0.- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T14:30:00+01:00 – 2024-03-27T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-27T14:30:00+01:00 – 2024-03-27T16:30:00+01:00 Découvre l’histoire vraie de la femme qui a permis de rendre le codage accessible à toutes et tous ! Puis ce sera à toi de te mettre dans sa peau et de devenir le temps d’un atelier la princesse ou le prince du codage. Atelier animé par Kidimake.

Gratuit, réservation en ligne (ouverte dès 1 mois avant l’atelier).

Merci de respecter l’âge indiqué. La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/pmpC9eWSx3/ »}] DR Détails Catégorie d’Évènement: Plan-les-Ouates Autres Code postal 1228 Lieu La julienne Adresse 116 route de Saint-Julien Ville Plan-les-Ouates Age min 8 Age max 12 Lieu Ville La julienne Plan-les-Ouates Latitude 46.169829 Longitude 6.11977 latitude longitude 46.169829;6.11977

La julienne Plan-les-Ouates https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plan-les-ouates/