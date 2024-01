Atelier : Rythmes et danse du Burkina Faso La julienne Plan-les-Ouates Catégorie d’Évènement: Plan-les-Ouates Atelier : Rythmes et danse du Burkina Faso La julienne Plan-les-Ouates, 24 mars 2024, Plan-les-Ouates. Atelier : Rythmes et danse du Burkina Faso Dimanche 24 mars 2024, 10h00 La julienne CHF 0.- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T10:00:00+01:00 – 2024-03-24T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T10:00:00+01:00 – 2024-03-24T11:00:00+01:00 Un atelier parents-enfants dès 4 ans proposé par l’association Sini-Yiri Genève. Venez découvrir la richesse rythmique du Burkina Faso et reprendre en coeur des chansons originales et chorégraphies simples. Le moment conté, est une invitation au calme et à la réflexion.

Gratuit, sur réservation. Ouverture des réservations dès 1 mois avant l'atelier. La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève

