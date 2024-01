Festival du Film Vert La julienne Plan-les-Ouates, vendredi 22 mars 2024.

Festival du Film Vert Projection gratuite de « ZUT – Zones Urgentes à Transformer » de François de Saint Georges (Belgique, 2022, 54’) Vendredi 22 mars, 20h00 La julienne 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T21:30:00+01:00

Marie-Thérèse et Christian ont fait de leur commune une ZUT, une Zone Urgente à Transformer. Ils ne veulent plus du tout de pesticides et tout de suite. L’approche radicale de ces zutistes fait écho à d’autres soifs de changement aux quatre coins de la Belgique, dévoilant toujours un peu plus notre dépendance aux intrants chimiques, et notre envie d’en sortir.

Intervenants : Isa Doninelli et Simon Cappelle, co-fondateurs de Sipy troc de vêtements / Karim Bakhti, fondateur de Colibrille, détergent bio.

Modérateur : Yves Magat

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève

