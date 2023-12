PLO fait sa comédie La julienne Plan-les-Ouates Catégorie d’Évènement: Plan-les-Ouates PLO fait sa comédie La julienne Plan-les-Ouates, 21 mars 2024, Plan-les-Ouates. PLO fait sa comédie Jeudi 21 mars 2024, 20h00 La julienne CHF 0.- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T20:00:00+01:00 – 2024-03-21T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T20:00:00+01:00 – 2024-03-21T21:00:00+01:00 Avec les artistes du KéMedy Club

Scène ouverte à la nouvelle génération d’humoristes. Venez apprécier leur audace et les découvrir, puisque la plupart des artistes s’essaieront pour la première fois à l’exercice du stand-up !

Entrée libre, sans réservation. Chapeau à la sortie. La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève

