Atelier : Histoires d’ombres La julienne Plan-les-Ouates Catégorie d’Évènement: Plan-les-Ouates Atelier : Histoires d’ombres La julienne Plan-les-Ouates, 16 mars 2024, Plan-les-Ouates. Atelier : Histoires d’ombres Samedi 16 mars 2024, 14h00 La julienne CHF 0.- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T15:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T15:00:00+01:00 Cet atelier (7-12 ans) vous fera découvrir le théâtre d’ombres, qui consiste à raconter des histoires en utilisant des silhouettes projetées sur un écran. Vous pourrez ensuite créer votre propre personnage de papier et inventer une nouvelle histoire d’ombres.

Ouverture de la réservation 1 mois avant l'atelier. La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève

