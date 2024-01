Festival du Film Vert La julienne Plan-les-Ouates, vendredi 15 mars 2024.

Festival du Film Vert Projection gratuite de « Ruptures » de Arthur Gosset (France, 2021, 75’) Vendredi 15 mars, 20h00 La julienne 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T20:00:00+01:00 – 2024-03-15T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-15T20:00:00+01:00 – 2024-03-15T21:30:00+01:00

C’est l’histoire d’une année qui a bouleversé la vie de six jeunes issus des grandes écoles. Tous ont rompu avec un destin bien tracé, pas à la hauteur des enjeux environnementaux et sociétaux de notre époque, pour tenter de proposer des alternatives. Un documentaire qui a reçu le prix « coup de coeur du jury » du Festival International du Film Écologique et Social de Cannes 2021.

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève

