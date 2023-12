Atelier : Dimanche du numérique – Circuit de billes La julienne Plan-les-Ouates Catégorie d’Évènement: Plan-les-Ouates Atelier : Dimanche du numérique – Circuit de billes La julienne Plan-les-Ouates, 10 mars 2024, Plan-les-Ouates. Atelier : Dimanche du numérique – Circuit de billes Dimanche 10 mars 2024, 14h00 La julienne CHF 10.-/personne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-10T14:00:00+01:00 – 2024-03-10T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-10T14:00:00+01:00 – 2024-03-10T16:30:00+01:00 Des ateliers en famille pour développer la culture du faire, du faire ensemble, du faire aujourd’hui. Un enfant et un adulte viennent sans aucune connaissance préalable juste avec un état d’esprit ouvert à l’émerveillement ! Ils construiront, partageront, bidouilleront autour du numérique.

Tarif : CHF 10.- par personne, sur réservation en ligne, dès 1 mois avant chaque atelier. Merci de respecter l’âge indiqué. Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. Dimanche 28 janvier 2024, de 14h à 16h30 : Les catapultes

Dimanche 11 février 2024, de 14h à 16h30 : Impression 3D

Dimanche 10 mars 2024, de 14h à 16h30 : Circuit de billes Descriptifs des ateliers : Dimanche 28 janvier 2024, 14h – 16h30 : Les catapultes

Si les catapultes sont devenues désuètes, des créateurs LEGO® Technic de renom ont détourné les principes de la balistique pour lancer… des bonbons ! Suivez leurs pas et développez, à partir de pailles et de connecteurs, votre propre catapulte à ramener à la maison. Dimanche 11 février 2024, 14h – 16h30 : Impression 3D

Envie de découvrir le monde de l’impression 3D ? Lors de cet atelier, nous vous proposons de vous exercer à la conception 3D puis de créer, à la manière d’une imprimante 3D, des objets en 3 dimensions! Prêt·e à relever le défi ? Dimanche 10 mars 2024, 14h – 16h30 : Circuit de billes

Par expérimentations successives, défiez la gravité pour construire des circuits de billes de plus en plus complexes… Ingénieur.e.s en herbes, mais aussi futur.e.s artistes, cette activité est pour vous ! La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève

