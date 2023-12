Spectacle : Impro Comedy Club La julienne Plan-les-Ouates Catégorie d’Évènement: Plan-les-Ouates Spectacle : Impro Comedy Club La julienne Plan-les-Ouates, 7 mars 2024, Plan-les-Ouates. Spectacle : Impro Comedy Club Jeudi 7 mars 2024, 20h00 La julienne CHF 10.- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-07T20:00:00+01:00 – 2024-03-07T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-07T20:00:00+01:00 – 2024-03-07T21:00:00+01:00 Retrouvez l’équipe d’Impro.ch dans un concept phare du monde de l’improvisation théâtrale : le cabaret. Les comédien-ne-s se livrent corps et voix pour votre plus grand plaisir. Du rire au drame en passant par une bonne dose de lâcher prise.

Une soirée pour s’amuser, tout simplement !

CHF 10.- / personne. Réservation en ligne. La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/pmpC9eWSx3/ »}] Photo : Nadir Mokdad. Crédit compagnie lesArts Détails Catégorie d’Évènement: Plan-les-Ouates Autres Code postal 1228 Lieu La julienne Adresse 116 route de Saint-Julien Ville Plan-les-Ouates Lieu Ville La julienne Plan-les-Ouates Latitude 46.169829 Longitude 6.11977 latitude longitude 46.169829;6.11977

