Mercredis du fantastique : « Diabolik » La julienne Plan-les-Ouates Catégorie d’Évènement: Plan-les-Ouates Mercredis du fantastique : « Diabolik » La julienne Plan-les-Ouates, 6 mars 2024, Plan-les-Ouates. Mercredis du fantastique : « Diabolik » Mercredi 6 mars 2024, 20h00 La julienne CHF 0.- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-06T20:00:00+01:00 – 2024-03-06T22:15:00+01:00

Fin : 2024-03-06T20:00:00+01:00 – 2024-03-06T22:15:00+01:00 Le NIFFF (Neuchâtel International Fantastic Film Festival) revient à La julienne entre les mois de mars et mai 2024 pour une troisième édition. Seul festival en Suisse dédié à ce genre cinématographique, il vous propose de découvrir des productions issues des quatre coins du globe. Qu’il s’agisse de films d’anticipation, de polars ou de comédies, de personnages imaginaires ou d’ectoplasmes, plongez dans l’univers étrange du cinéma fantastique contemporain. « Diabolik » des frères Antonio et Marco Manetti (Italie, 2021, 133’, dès 14 ans) Alors qu’il vient de mettre en déroute la police de Clerville, le mystérieux voleur masqué connu sous le nom de Diabolik a déjà une nouvelle cible : la sublime Eva Kant, une riche héritière qui doit arriver prochainement en ville, un légendaire diamant rose dans ses valises… Plus de cinquante ans après la première adaptation signée Mario Bava, le célèbre anti-héros de fumetti (BD italiennes) revient sur grand écran dans une version moderne aussi respectueuse que stylisée ! Entrée libre, sans réservation.

Film en version originale sous-titrée en français. La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève DR Détails Catégorie d’Évènement: Plan-les-Ouates Autres Code postal 1228 Lieu La julienne Adresse 116 route de Saint-Julien Ville Plan-les-Ouates Age min 14 Age max 99 Lieu Ville La julienne Plan-les-Ouates Latitude 46.169829 Longitude 6.11977 latitude longitude 46.169829;6.11977

La julienne Plan-les-Ouates https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plan-les-ouates/