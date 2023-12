Comptines et jeux de doigts La julienne Plan-les-Ouates Catégorie d’Évènement: Plan-les-Ouates Comptines et jeux de doigts La julienne Plan-les-Ouates, 27 février 2024, Plan-les-Ouates. Comptines et jeux de doigts 27 février – 16 avril 2024, les mardis La julienne CHF 0.- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-27T09:30:00+01:00 – 2024-02-27T10:00:00+01:00

Fin : 2024-04-16T10:15:00+02:00 – 2024-04-16T10:45:00+02:00 Les petits partagent le plaisir de chanter et de jouer avec leur corps, accompagné de petits instruments.

Un moyen ludique et créatif pour développer le langage, la relation et la socialisation. Animé par La Bulle d’Air.

Deux horaires à choix : 9h30 et 10h15

Durée : 30 minutes

Entrée gratuite, sans réservation pour les particuliers, avec réservation pour les groupes (T. 022 884 64 66).

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève

