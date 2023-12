Atelier numérique : « Robots en tout genre » La julienne Plan-les-Ouates, 24 janvier 2024, Plan-les-Ouates.

Atelier numérique : « Robots en tout genre » Mercredi 24 janvier 2024, 14h30 La julienne CHF 0.-

Connais-tu l’histoire d’Adam, ce garçon de 8 ans qui vit en 2040 ? Dans sa maison, il cohabite avec plusieurs robots rigolos et un peu déréglés. Mais un robot, qu’est-ce que c’est ? Un atelier pour parler des robots et fabriquer, avec du matériel simple, son propre petit robot malicieux, qui avance tout seul et fait des pirouettes. Tu pourras même partir avec !

Atelier animé par Kidimake.

Gratuit, réservation en ligne (ouverte dès 1 mois avant l’atelier).

Merci de respecter l’âge indiqué.

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/pmpC9eWSx3/ »}]

